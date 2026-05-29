В своём экстренном письме к президенту США Дональду Трампу лидер киевского режима Владимир Зеленский должен был просить о мирных переговорах, а не о новых ракетах. Данное мнение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости»

«Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния», — сказал он.

Вместо этого запрос касался исключительно поставок вооружений, что говорит о ставке на продолжение боевых действий. Константинов убеждён, что Зеленский попросту не видит себя вне конфликта. Для него военное противостояние — гарантия удержания власти и личного обогащения через коррупционные схемы.

Напомним, Зеленский буквально умолял Трампа ускорить отправку дополнительных зенитных ракет PAC-3. В письме бывший комик откровенно признал, что Украина почти полностью зависит от Вашингтона в защите от баллистических угроз, а помощь Запада катастрофически отстаёт от темпа российских ударов по центрам принятия решений. Ответ из Белого дома до сих пор не поступил.