Зеленский заявил, что США не ответили на его срочное письмо о дефиците ПВО

Владимир Зеленский сообщил, что ни Белый дом, ни Конгресс США до сих пор не ответили на его срочное письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны. Об этом киевский диктатор заявил в интервью телеканалу CBS.

Украинский лидер направил послание президенту Дональду Трампу и американским законодателям, в котором говорил о растущем дефиците ракет в ВСУ и необходимости срочного наращивания помощи.

«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, получил ли он ответ от американской стороны. Реакция из Вашингтона пока отсутствует.