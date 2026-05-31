Зеленский заявил, что США не ответили на его срочное письмо о дефиците ПВО
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Владимир Зеленский сообщил, что ни Белый дом, ни Конгресс США до сих пор не ответили на его срочное письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны. Об этом киевский диктатор заявил в интервью телеканалу CBS.
Украинский лидер направил послание президенту Дональду Трампу и американским законодателям, в котором говорил о растущем дефиците ракет в ВСУ и необходимости срочного наращивания помощи.
«Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, получил ли он ответ от американской стороны. Реакция из Вашингтона пока отсутствует.
Ранее глава крымского парламента заявил, что в своём экстренном письме к президенту США Дональду Трампу лидер киевского режима Владимир Зеленский должен был просить о мирных переговорах, а не о новых ракетах. Если бы Зеленский действительно стремился к прекращению конфликта, он попросил бы помочь организовать переговоры, а не рассчитывал на продолжение войны.
