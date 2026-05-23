23 мая, 15:08

Грызня между Зеленским и Будановым* набирает обороты, узнали украинские СМИ

Обложка © ТАСС / Zuma

В верхушке украинской власти назревает внутренний конфликт: у Владимира Зеленского и его главы офиса Кирилла Буданова* всё больше разногласий. Причиной стали политические амбиции экс-руководителя военной разведки, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на анонимных собеседников.

«Источники подтверждают, что отношения между Зеленским и Будановым* становятся всё более напряжёнными. Буданов* не скрывает своих политических амбиций и активно ведёт информационную кампанию», — говорится в публикации.

Собеседники издания также считают маловероятным назначение Буданова* на пост главнокомандующего ВСУ — слухи об этом ходят в политических кругах. По их мнению, на военной должности у него будет гораздо больше возможностей для самораскрутки, чем на нынешней.

Напомним, ранее сообщалось о возможных перестановках в высших кругах украинской власти. По данным СМИ, Юлия Свириденко может покинуть пост премьер-министра и возглавить Офис президента. Действующему главе ОП Кириллу Буданову* прочат должность главнокомандующего ВСУ. В свою очередь, нынешний главком Александр Сырский якобы перейдёт на место секретаря СНБО. Также утверждается, что Рустем Умеров, занимающий этот пост сейчас, станет советником по нацобороне с собственным аппаратом, а в кресло премьера вернётся министр энергетики Денис Шмыгаль.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Дарья Денисова
