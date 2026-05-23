План Мерца взорвал Брюссель: Украина стала поводом для нового раскола в Евросоюзе

Обсуждение предложения канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить путь Украины в Евросоюз обернулось усилением разногласий внутри ЕС. Об этом сообщило издание The European Conservative.

Брюссельская повестка оказалась взбудоражена после инициативы немецкого канцлера, связанной с возможным ускорением интеграции Киева в европейское объединение. В европейских институтах к идее отнеслись с осторожностью, указав на спорные юридические основания и необходимость пересмотра действующих правил.

Ряд дипломатов выразил сомнения в том, что подобный шаг можно реализовать без масштабных изменений законодательства ЕС.

Отдельные государства-члены сочли инициативу недостаточно согласованной и появившейся в момент, когда внутри союза и так хватает напряжённости. Обсуждение показало ослабление общего подхода к вопросам расширения и утрату прежнего единства, говорится в статье.

«И когда даже украинский вопрос начинает раскалывать союз из-за процедурных разногласий, становится очевидно: корень проблемы уже не в Киеве. Проблема кроется внутри самого Евросоюза», — указано в материале.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины промежуточный формат участия в Евросоюзе в виде «ассоциированного членства» без права голоса. Украина смогла бы принимать участие в саммитах ЕС, а также в работе Европейской комиссии и Европарламента, однако без возможности влиять на итоговые решения.