Мерц предложил сделать Украину «ассоциативным членом» ЕС без права голоса

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине статус «ассоциативного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения Киевом длительной процедуры полноценного вступления в объединение. Соответствующее письмо он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.

По замыслу немецкого лидера, это позволит Украине официально присутствовать на саммитах ЕС, а также на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил сделать Украину «ассоциированным членом» ЕС без права голоса, пока Киев проходит длительный процесс полноценного вступления», — следует из публикации France 24.