Мерц предложил сделать Украину «ассоциативным членом» ЕС без права голоса
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине статус «ассоциативного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения Киевом длительной процедуры полноценного вступления в объединение. Соответствующее письмо он направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.
По замыслу немецкого лидера, это позволит Украине официально присутствовать на саммитах ЕС, а также на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.
Ранее политолог сообщил, что из-за нерешённого территориального вопроса вступление Украины в Евросоюз невозможно (по той же причине не могут попасть в ЕС Сербия и Молдавия). Ещё одним серьёзным препятствием остаются коррупционные скандалы. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС, но против её членства в НАТО. А президент Финляндии Александр Стубб, напротив, заявил, что Европе необходима Украина для сдерживания России, и ЕС с НАТО было бы выгодно, чтобы она входила в оба блока.
