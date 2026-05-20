Бланар: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но против членства в НАТО

Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства европейской республики Юрай Бланар.

«Мы поддерживаем Украину на пути в Европейский союз, потому что мы как соседи заинтересованы в демократическом, процветающим и безопасном партнёре, но у Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО», — отметил министр.