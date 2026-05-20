Бланар: Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но против членства в НАТО
Флаги Евросоюза у здании Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc
Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства европейской республики Юрай Бланар.
«Мы поддерживаем Украину на пути в Европейский союз, потому что мы как соседи заинтересованы в демократическом, процветающим и безопасном партнёре, но у Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО», — отметил министр.
А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. По его словам, Евросоюзу и НАТО было бы выгодно, чтобы Украина входила в оба блока.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.