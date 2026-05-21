Не только коррупция: Названа причина, по которой Украину не принимают в ЕС
Политолог Светов: Украину не примут в Евросоюз из-за вопроса территорий
Из-за нерешённого территориального вопроса вступление Украины в Евросоюз выглядит невозможным, по той же причине в ЕС не могут попасть Сербия и Молдавия, заявил в интервью NEWS.ru политолог Юрий Светов. Эксперт поставил ключевой вопрос: какую именно украинскую территорию собираются принимать в ЕС, в границах 1991 года или в тех пределах, которые установились после 2022 года?
Стран с проблемами приёма в ЕС насчитывается несколько. Сербию, например, вынуждают отказаться от Косово. К этому списку примыкают Грузия и Молдавия с Приднестровьем. Европейские чиновники, по словам эксперта, сосредоточены не на реальной экономике и развитии собственных стран, а на глобальных политических амбициях. К тому же, проблемы Киева не исчерпываются территориальными претензиями, серьёзным препятствием остаются и коррупционные скандалы.
Кстати, Словакия согласна поддержать вступление Украины в ЕС, однако выступает против её членства в НАТО. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства европейской республики Юрай Бланар.
