На Украине уверены, что процесс вступления страны в Евросоюз нужно ускорить. С таким заявлением выступил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, пишут местные СМИ. Он подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь в ЕС в условиях полномасштабного вооружённого конфликта.

«Украина не может ждать этого события 10 лет», — добавил Буданов*.

Ранее Венгрия заявила, что согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз только при условии восстановления прав венгерской общины в Закарпатье. Будапешт требует от Киева выполнить 11 пунктов, касающихся положения национальных меньшинств.

