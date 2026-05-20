Буданов*: Украина не может ждать вступления в Евросоюз 10 лет
Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / Zuma
На Украине уверены, что процесс вступления страны в Евросоюз нужно ускорить. С таким заявлением выступил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, пишут местные СМИ. Он подчеркнул, что ни одна страна не проходила путь в ЕС в условиях полномасштабного вооружённого конфликта.
«Украина не может ждать этого события 10 лет», — добавил Буданов*.
Ранее Венгрия заявила, что согласится на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз только при условии восстановления прав венгерской общины в Закарпатье. Будапешт требует от Киева выполнить 11 пунктов, касающихся положения национальных меньшинств.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга