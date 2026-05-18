Мадьяр заявил об 11 требованиях Венгрии к Украине для её вступления в ЕС

Венгрия увязала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз с восстановлением прав венгерской общины в Закарпатье. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на правительственном брифинге.

По его словам, Будапешт требует от Киева выполнить 11 пунктов, касающихся положения нацменьшинств.

«Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в Евросоюз», — сказал Мадьяр.

Издание «Европейская правда» ранее сообщало об 11 требованиях Венгрии к Украине. Пполовина из них касалась образования на венгерском языке, включая полное обучение на этом языке, возможность перевода на венгерский заданий ВНО и национального мультипредметного теста. Венгерское правительство также настаивало на создании на Украине учебных заведений со статусом «заведение общего среднего образования национального сообщества». Кроме того, Будапешт требовал автоматического признания населенных пунктов Закарпатья «традиционно венгерскими» и добивался политического представительства национальных меньшинств, в том числе гарантий их присутствия в парламенте.