Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского, оценила инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о «ассоциированном членстве» Украины в ЕС, напомнив, что её бывший босс неоднократно подчеркивал отсутствие интереса к «второсортному» формату членства.

«Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов», — написала она в социальной сети X.

По её мнению, предложенная немецким канцлером инициатива не учитывает текущую позицию украинского руководства. Также Мендель отметила, что подобные политические шаги могут негативно сказаться на рейтингах европейских политиков, продвигающих такую модель взаимодействия с Киевом.

Ранее Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на период прохождения процедуры полноценного вступления. Инициатива предполагает, что Украина сможет участвовать в саммитах ЕС, а также присутствовать на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента, но без права принимать решения.