Во Франции предрекли ЕС разорение из-за «безумной» идеи Мерца по Украине
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты в 2027 году, резко раскритиковал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Европейском союзе. Политик назвал инициативу безумием и заявил, что она может привести к разорению ЕС.
По мнению Филиппо, предоставление Украине такого статуса дало бы ей доступ к европейским фондам, что стало бы финансовым ударом для стран союза. Кроме того, политик отметил, что распространение на Украину обязательств о взаимной обороне создаст «гарантированную войну с Россией».
«Безумие!.. Этот статус предоставил бы (Украине) даже доступ к европейским фондам! А это значит разорение для нас», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Ранее Фридрих Мерц предложил дать Украине статус «ассоциативного члена» ЕС без права голоса на время прохождения длительной процедуры полноценного вступления. По его замыслу, это позволит Киеву участвовать в саммитах союза и заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.
