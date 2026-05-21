Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 20:17

Во Франции предрекли ЕС разорение из-за «безумной» идеи Мерца по Украине

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Особый статус Украины в ЕС обанкротит его

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / AP

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты в 2027 году, резко раскритиковал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Европейском союзе. Политик назвал инициативу безумием и заявил, что она может привести к разорению ЕС.

По мнению Филиппо, предоставление Украине такого статуса дало бы ей доступ к европейским фондам, что стало бы финансовым ударом для стран союза. Кроме того, политик отметил, что распространение на Украину обязательств о взаимной обороне создаст «гарантированную войну с Россией».

«Безумие!.. Этот статус предоставил бы (Украине) даже доступ к европейским фондам! А это значит разорение для нас», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Украина на перепутье: Лидеры ЕС пригрозили Зеленскому проблемами с членством из-за дела Ермака
Украина на перепутье: Лидеры ЕС пригрозили Зеленскому проблемами с членством из-за дела Ермака

Ранее Фридрих Мерц предложил дать Украине статус «ассоциативного члена» ЕС без права голоса на время прохождения длительной процедуры полноценного вступления. По его замыслу, это позволит Киеву участвовать в саммитах союза и заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar