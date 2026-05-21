Во Франции предрекли ЕС разорение из-за «безумной» идеи Мерца по Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты в 2027 году, резко раскритиковал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Европейском союзе. Политик назвал инициативу безумием и заявил, что она может привести к разорению ЕС.

По мнению Филиппо, предоставление Украине такого статуса дало бы ей доступ к европейским фондам, что стало бы финансовым ударом для стран союза. Кроме того, политик отметил, что распространение на Украину обязательств о взаимной обороне создаст «гарантированную войну с Россией».

«Безумие!.. Этот статус предоставил бы (Украине) даже доступ к европейским фондам! А это значит разорение для нас», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Ранее Фридрих Мерц предложил дать Украине статус «ассоциативного члена» ЕС без права голоса на время прохождения длительной процедуры полноценного вступления. По его замыслу, это позволит Киеву участвовать в саммитах союза и заседаниях Еврокомиссии и Европарламента.