Украина на перепутье: Лидеры ЕС пригрозили Зеленскому проблемами с членством из-за дела Ермака
Die Zeit: Лидеры ЕС призвали Зеленского расследовать дело Ермака
Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, арестованного на прошлой неделе, всё сильнее осложняет отношения между Киевом и Европейским союзом. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.
По информации издания, после того как скандал стал достоянием общественности в ноябре, главы правительств нескольких европейских стран призвали Зеленского провести полное расследование обвинений и при необходимости принять соответствующие меры.
Канцлер Германии Фридрих Мерц лично связался с Зеленским и в ходе продолжительного телефонного разговора дал понять, что из-за этого коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье. Аналогичные беседы провели президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Европейские лидеры заявили, что если Украина хочет иметь реальную перспективу вступления в ЕС, необходимо на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти.
Ранее Life.ru писал, что Высший антикоррупционный суд Украины оставил без изменений меру пресечения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Он останется под процессуальным контролем с ношением электронного браслета. Экс-чиновник не скрывал устройства от камер и публично его демонстрировал. Адвокаты настаивали на смягчении условий, однако суд не нашёл для этого оснований.
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — фигурант дела о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка «Династия». По версии следствия НАБУ и САП, он координировал возведение резиденций в составе группы с бизнесменом Тимуром Миндичем и экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым. Сам Ермак обвинения отрицает и утверждает, что не владеет коттеджем.
