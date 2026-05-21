Ермак показал браслет на ноге, через который контролируют его домашний арест
Суд оставил без изменений меру пресечения Андрею Ермаку
Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Martial Trezzini
Высший антикоррупционный суд Украины оставил без изменений меру пресечения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщают местные СМИ.
Ермак останется под процессуальным контролем с ношением электронного браслета. Экс-чиновник не скрывал устройства от камер и публично его демонстрировал. Адвокаты настаивали на смягчении условий, однако суд не нашёл для этого оснований.
Ермак показал браслет.
Напомним, Андрей Ермак, возглавлявший Офис президента Украины с февраля 2020 по ноябрь 2025 года, стал фигурантом уголовного дела о легализации преступно нажитого имущества (коррупционные схемы на фоне строительства элитного жилья). Суд отправил его под арест с правом освобождения под залог в 140 млн гривен. Кроме того, Ермак может получить новое обвинение по другому делу — его хотят отправить «по кругу бесконечных уголовных производств». Служба внешней разведки Украины заявила, что активное обсуждение дела Андрея Ермака, подыгрывает информационной кампании России, которая якобы пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.
