20 мая, 15:25

Разведка Украины обвинила недовольных делом Ермака в подыгрывании России

Андрей Ермак и Юлия Мендель. Обложка © ТАСС / Ludovic Marin, Zuma

Служба внешней разведки Украины заявила, что активное обсуждение политических скандалов и социальных проблем на Украине подыгрывает информационной кампании России. Речь идёт, например, о деле бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, интервью экс-прессека киевского диктатора Юлии Мендель, в котором она назвала Владимира Зеленского наркоманом, или тиражировании случаев насильной мобилизации в ВСУ. По мнению ведомства, таким образом Москва пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

В разведке утверждают, что РФ якобы целенаправленно распространяет тезисы о провале мобилизации на Украине, а также стремится дискредитировать ТЦК, Зеленского, его семью и ближайшее окружение. Для этого, по данным разведки, используются как бывшие украинские чиновники и эксперты, так и западные средства массовой информации.

Гражданам, которые распространяют подобные сведения, фактически указали на их участие в антиукраинской деятельности, хотя официальных обвинений пока не предъявлено. Реакция киевских властей на публикацию интервью Мендель и судебный процесс над Ермаком пока остаётся сдержанной.

Антикоррупционные органы готовят для Ермака новое обвинение по другому делу

Напомним, Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 по ноябрь 2025 года. Позднее он оказался в центре уголовного расследования: экс-чиновнику предъявили подозрения в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путём (коррупционные схемы, легализация средств на фоне информации о строительстве элитной недвижимости). Суд назначил арест с залогом в 140 миллионов гривен, после внесения которого Ермак был освобождён из СИЗО и ожидает дальнейших судебных разбирательств.

А бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима употребляет наркотики: по её словам, после посещения уборной он выходил «другим человеком» и выглядел полным энергии. Киевские власти были вынуждены оправдываться.

Анастасия Никонорова
