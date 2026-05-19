Антикоррупционные органы готовят для Ермака новое обвинение по другому делу

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, недавно вышедший из СИЗО под залог в 140 миллионов гривен, может получить новое обвинение по другому уголовному делу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается в публикации, выход Ермака на свободу не означает затишья во внутриполитическом противостоянии на фоне атаки НАБУ и САП на ближайшее окружение президента.

«Ермаку может быть вручено новое подозрение уже по другому делу, по которому также определят залог и отправят в СИЗО», – говорится в сообщении издания.

По данным «Страны.ua», экс-главу ОП могут отправить «по кругу бесконечных уголовных производств». Сам Зеленский ситуацию со своим ближайшим соратником публично не комментировал. При этом в близких к НАБУ и САП украинских СМИ проводится линия, что президент «кинул» Ермака, не став от своего имени вносить за него залог.

«Зеленский не покрывал бы залог Ермака от своего имени, чтобы не подчёркивать свою связь с ним как с фигурантом уголовного дела. Однако он приложил немало усилий, чтобы организовать сбор средств на освобождение соратника. И если бы не это, то Ермаку могли бы деньги искать до сих пор», – добавили в издании.

Ранее Life.ru писал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о причастности Еврокомиссии к коррупционному скандалу на Украине, связанному с Андреем Ермаком. По его словам, Брюссель стремится «откровенно выгораживать своего выкормыша».