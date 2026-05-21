Украинский бизнесмен Цукерман вслед за Миндичем подал на Зеленского в суд

Украинский бизнесмен Александр Цукерман, фигурирующий в коррупционном скандале вокруг Тимура Миндича, подал иск об отмене санкций, введённых против него Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. Говорит, санкции плохие», – написал депутатв соцсетях, опубликовав данные судебной системы.

Теперь Кассационный административный суд должен рассмотреть иск о признании указа Зеленского от 13 ноября 2025 года противоправным и его отмене.

В ноябре прошлого года НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем. Тот покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. НАБУ заочно предъявило ему обвинения, а также начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире –всего имеется 1000 часов аудиозаписей.

Пытаясь отгородиться от скандала, Зеленский в ноябре прошлого года ввёл санкции против Миндича и фигурировавшего в деле Цукермана. Примечательно, что меры в отношении них были введены лишь как против граждан Израиля и сроком на три года. В то время как против своих реальных оппонентов Зеленский вводит санкции как против граждан Украины и сроком на десять лет.