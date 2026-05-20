«Кошелёк Зеленского» подал в суд на Зеленского

Предприниматель Тимур Миндич подал иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пытается оспорить указ о введении против него санкций. Согласно данным из судебной карточки, дело зарегистрировано в Кассационном административном суде.

В иске Миндич просит признать противоправным и отменить указ президента Украины от 13 ноября 2025 года №843/2025. К делу также привлечены Кабинет министров Украины, представитель истца, Совет национальной безопасности и обороны, а также профильное министерство. Состав суда по делу был назначен 14 мая 2026 года.

Тимур Миндич — украинский бизнесмен и давний партнёр окружения Владимира Зеленского. Он был совладельцем «Студии Квартал 95», созданной на базе команды, с которой Зеленский пришёл в политику. Именно из-за этой близости часть СМИ и политических оппонентов называют Миндича «кошельком Зеленского». Скандал вокруг Миндича разгорелся после операции НАБУ и САП «Мидас». Антикоррупционные органы заявили о масштабной коррупционной схеме в энергетике, в том числе вокруг «Энергоатома»: по версии следствия, участники схемы требовали от подрядчиков откаты в размере 10–15% от стоимости контрактов. Reuters писал, что дело связано примерно со $100 млн, а среди фигурантов назывался Миндич — бывший соратник Зеленского.

Миндич покинул Украину незадолго до обысков и позднее оказался в Израиле. На фоне скандала Зеленский ввёл против него и Александра Цукермана санкции решением СНБО от 13 ноября 2025 года. В 2026 году также сообщалось, что Украина запустила процедуру экстрадиции Миндича из Израиля. Для Зеленского эта история стала особенно чувствительной не только из-за масштаба дела, но и из-за личной близости Миндича к старой команде «Квартала 95».