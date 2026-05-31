Канцлер МИД Эстонии считает, что РФ хочет заманить Запад в «ловушку переговоров»

Россия хочет заманить Запад в «ловушку переговоров», считает канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов. По его словам, Кремль якобы обостряет и без того напряжённые отношения с НАТО.

«Кремль обостряет напряженность с НАТО в последней попытке заманить Запад в ловушку переговоров, расколоть его в вопросе поддержки Украины и отвлечь нас от нашего курса», — считает дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики отказались от переговоров по вопросу жалобы Москвы на нарушение прав русскоязычных в республиках. Разбирательство пройдёт в Международном суде ООН, пояснила дипломат.