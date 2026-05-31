Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 10:12

Партнёры по оголтелости: В Кремле рассказали, как Евросоюз уводит Киев от стола переговоров

Ушаков: Безудержная поддержка Европы добавляет позиции Киева упёртости

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Неуступчивость киевского режима обеспечивает постоянный поток военно-финансовой помощи Евросоюза. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Киев опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упёртости, если хотите, и больше негатива», — объяснил он.

Мирошник заявил, что Украина от бессилия готова идти на любые провокации
Мирошник заявил, что Украина от бессилия готова идти на любые провокации

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что Россия в диалоге с Соединёнными Штатами в любом случае поднимает весь комплекс вопросов, связанных с ситуацией на Украине. По словам представителя Кремля, двусторонние контакты уже состоялись в немалом количестве и при благоприятном развитии событий продолжатся, причём в ходе этих обсуждений Москва затрагивает все ключевые темы, которые её беспокоят.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar