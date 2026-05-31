Неуступчивость киевского режима обеспечивает постоянный поток военно-финансовой помощи Евросоюза. Об этом в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Киев опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упёртости, если хотите, и больше негатива», — объяснил он.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что Россия в диалоге с Соединёнными Штатами в любом случае поднимает весь комплекс вопросов, связанных с ситуацией на Украине. По словам представителя Кремля, двусторонние контакты уже состоялись в немалом количестве и при благоприятном развитии событий продолжатся, причём в ходе этих обсуждений Москва затрагивает все ключевые темы, которые её беспокоят.