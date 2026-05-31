31 мая, 01:33

Мирошник заявил, что Украина от бессилия готова идти на любые провокации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Lisner

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник в беседе с ТАСС заявил, что атаки украинской стороны на инфраструктуру Запорожской атомной электростанции демонстрируют её готовность к любым провокациям. По его словам, это вызвано бессилием Киева и полным игнорированием угрозы, которую такие действия создают для миллионов людей.

«Активные попытки атак на станцию, которые совершались в течение всего месяца, говорят о преднамеренных действиях, демонстрирующих готовность от бессилия идти на любые провокации, игнорируя их последствия для миллионов людей», — подчеркнул Мирошник.

Ранее Международное агентство по атомной энергии запросило доступ для непосредственного осмотра повреждённого здания турбины Запорожской АЭС после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом беспилотного летательного аппарата.

Виталий Приходько
