31 мая, 01:16

Захарова заявила об отказе Прибалтики от переговоров по жалобе РФ

Эстония, Литва и Латвия отказались от переговоров по жалобе России на нарушение прав русскоязычного населения в рамках разбирательства в Международном суде ООН. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По словам дипломата, в ходе рассмотрения дела государства не пошли на диалог с российской стороной и отреагировали неконструктивно на выдвинутые Москвой претензии. Поводом для обращения России в Международный суд ООН стала позиция трёх стран по вопросу прав русских.

Ранее Захарова сообщила, что обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией по правам русскоязычных подходит к концу. В МИД РФ считают, что в Прибалтике последовательно запрещают использование русского языка и преследуют несогласных. Дипломаты также связывают спор с выполнением этими странами обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

