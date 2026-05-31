Захарова: Досудебный разбор спора с Прибалтикой о правах русских завершается

Обязательная досудебная стадия урегулирования спора России с Латвией, Литвой и Эстонией по правам русскоязычных подходит к концу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», — сказала она.

По словам Захаровой, поводом для обращения России в Международный суд ООН стал отказ стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. Российская сторона указывает на ограничения в отношении русскоязычного населения.

В МИД РФ считают, что в Латвии, Литве и Эстонии последовательно запрещают использование русского языка и преследуют несогласных. Дипломаты также связывают спор с выполнением этими странами обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее сообщалось, что МИД РФ готовит обращение в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии из-за ущемления прав русскоязычного населения. В ведомстве заявляли, что попытки урегулировать разногласия переговорами не дали результата. Российская сторона указывала, что власти этих стран продолжают ограничивать русский язык, преследовать несогласных и пересматривать исторические события. В МИД также напоминали о приговоре латвийскому правозащитнику Александру Гапоненко, которому в январе назначили десять лет лишения свободы. В Москве считают такие действия примером давления на русскоязычных жителей и общественных деятелей.