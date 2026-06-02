Изрешетили Украину: Военкор Коц раскрыл цели «Калибров», «Цирконов» и Х-101 в ночь на 2 июня

Украина в ночь на 2 июня подверглась мощнейшему ракетному удару ВС РФ. Применялись «Калибры» из Каспийского моря, как минимум 16 ракет, Х-101 с трёх Ту-95МС и трёх Ту-160, а также «Искандеры», «Цирконы» и «Герани». Целями были военные и промышленные объекты, логистические цепочки и железная дорога. Об этом рассказал военкор Александр Коц в Max.

В Запорожье было не менее 20 прилётов. Там располагаются «Мотор Сич», «Запорожсталь» и крупная железнодорожная станция. Хотя власти не называют характер разрушений, но зарево от взрывов было знатным, отметил Коц. В Киеве и области задеты нашими ракетами завод «Маяк», «Арсенал», бетонный завод в Дарнице, уничтожены АЗС. Также сообщается о пожарах на «складе и автомобилях коммунального предприятия» и в четырёхэтажном здании учебного заведения ВСУ.

В Харькове ракеты летели в Основянский, Слободский и Киевский районы. Тут применялись 15 ударных БПЛА и две баллистических ракеты. Огромные повржедения получил завод ПАКС, формально занимающийся переработкой пластмасс. В Днепропетровской области под удар попали Кривой Рог, Васильковка, Никополь и Каменское. Цели всё те же: заводы, энергообъекты и военные базы. И, наконец, ВС РФ атаковали порты и логистику в Одессе и объекты в Ровно, Николаеве, Чернигове и Полтаве.