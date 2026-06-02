Улицу у здания «Укроборонпрома» в Киеве перекрыли после массированного удара

В Киеве после серии ночных и утренних взрывов введены масштабные ограничения движения. Полиция перекрыла проезд сразу на нескольких улицах города, включая район, где расположено здание оборонного концерна «Укроборонпром».

Одним из участков, где полностью остановлено движение, стала улица Дегтярёвская, где и стоит здание оборонного концерна. Ограничения введены в рамках мер безопасности после комбинированного обстрела, о котором сообщили местные власти и правоохранительные органы. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что ограничения затрагивают несколько городских локаций, и призвал жителей внимательно следить за официальными сообщениями.

«Учтите эту информацию при планировании своего маршрута», — говорится в обращении полиции к участникам дорожного движения.

Среди перекрытых участков — улицы Карпатской Сечи, Набережно-Крещатицкая, Верховинная, Гарета Джонса, Дегтярёвская, Зоологическая, а также ряд переулков. На некоторых из них движение остановлено полностью, на других — частично ограничено. Режим ограничений будет действовать до отдельного распоряжения экстренных служб.

Тем временем Зеленский в панике комментирует очередную серию «ударов возмездия» в ночь на 2 июня. Большая часть снарядов летела по военным объектам в Киеве и области. Украинский политик заявил, что Армия Россия выпустила свыше 600 дронов и 73 ракеты. Он тут же потребовал у США новую партию снарядов для систем ПВО Patriot.