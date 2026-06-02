Пожары и небо в дыму: Появилось панорамное видео из Киева после ударов Армии России

В Сети появилось панорамное видео из Киева после массированного удара ВС РФ по военным целям на Украине. На кадрах видно, как над городом поднимается дым, видны очаги пожаров.

В ночь на 2 июня Вооружённые Силы РФ нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и пункты дислокации ВСУ в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, а также Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях. На местах зафиксированы пожары и детонация на складах боеприпасов, есть перебои с электроснабжением. Все назначенные цели поражены.