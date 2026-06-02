Пожары и небо в дыму: Появилось панорамное видео из Киева после ударов Армии России
Обложка © Telegram / designersmil
В Сети появилось панорамное видео из Киева после массированного удара ВС РФ по военным целям на Украине. На кадрах видно, как над городом поднимается дым, видны очаги пожаров.
Киев заволокло дымом после ударов ВС РФ по военным объектам.
«Киев. Столица страны, которая не готова к миру и призывает бомбить русские города», — пишут военные блогеры.
В ночь на 2 июня Вооружённые Силы РФ нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Как сообщили в Минобороны, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и пункты дислокации ВСУ в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, а также Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях. На местах зафиксированы пожары и детонация на складах боеприпасов, есть перебои с электроснабжением. Все назначенные цели поражены.
