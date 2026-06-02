Минобороны доложило о массированном ударе с моря и земли по объектам ОПК Украины

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака стала ответом на террористические действия киевского режима. Для ударов применялись высокоточные средства большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и беспилотники.

Целями стали объекты в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Кроме предприятий ОПК, удары были нанесены по топливной и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, и по военным аэродромам. Все назначенные объекты поражены.

Напомним, что в ряде регионов Украины сообщают о взрывах на фоне комбинированной атаки ВС РФ с применением БПЛА и ракет. Наиболее сильные взрывы, по данным местных СМИ, были в Киеве: под удар якобы попали энергетические объекты, есть перебои со светом и водой. В Сумской области сообщается примерно о 20 взрывах в районе Шостки, возможной целью называют завод «Звезда». В Харькове удары зафиксированы по объектам в Киевском и Слободском районах.