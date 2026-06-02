Ведьминское зелёное зарево осветило небо в Запорожье после прилёта

В подконтрольном Киеву Запорожье после ракетной атаки заметили странное зелёное зарево. Кадры необычного свечения разошлись по соцсетям.

Официальных объяснений происхождения зарева пока не поступало. По данным украинского издания УНИАН, город оказался под массированным ударом баллистических ракет. Эксперты считают, что причин этому может быть несколько. Это — мощная электрическая дуга и короткое замыкание на большой подстанции после прилёта ракет, горение электрооборудования с большим содержанием меди.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия в эту ночь провела комбинированную атаку в ряде городов Украины. По сообщениям украинских СМИ, наиболее мощные удары пришлись по Киеву, где зафиксированы десятки взрывов и перебои в работе части энергетической инфраструктуры.