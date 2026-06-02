В Киеве и пяти областях Украины произошёл масштабный блэкаут после атаки ВС РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko
В Киеве и ряде областей Украины зафиксированы отключения электричества из-за повреждений энергетических объектов. О масштабном блэкауте сообщило Минэнерго Украины.
По данным ведомства, перебои наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Число абонентов без света не уточняется.
Проблемы с электроснабжением на Украине усилились с конца 2025 года на фоне холодов и серьёзных повреждений энергосистемы. В отрасли был введён режим ЧС, а во многих регионах до сих пор действуют ежедневные графики отключений.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россикая армия провела комбинированную атаку по ряду регионов Украины. В ходе были задействованы беспилотники и ракеты. В Киеве было частично перекрыто движение автотранспорта.
