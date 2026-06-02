В Киеве и пяти областях Украины произошёл масштабный блэкаут после атаки ВС РФ

В Киеве и ряде областей Украины зафиксированы отключения электричества из-за повреждений энергетических объектов. О масштабном блэкауте сообщило Минэнерго Украины.

По данным ведомства, перебои наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Число абонентов без света не уточняется.

Проблемы с электроснабжением на Украине усилились с конца 2025 года на фоне холодов и серьёзных повреждений энергосистемы. В отрасли был введён режим ЧС, а во многих регионах до сих пор действуют ежедневные графики отключений.