ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 05:53

В Киеве после прилётов частично перекрыли движение

В Киеве после российских ударов частично ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в городской полиции.

Перекрытия ввели сразу на нескольких участках, в основном, на правом берегу. В список попали улицы Карпатской Сечи, Набережно-Крещатицкая, Верховинная, Гарета Джонса, Дегтярёвская и Зоологическая, а также Ахтырский переулок.

В полиции уточнили, что ограничения действуют на отдельных отрезках между ближайшими перекрёстками. Водителей просят учитывать изменения маршрутов.

Новости СВО 2 июня: ВС РФ зачистили Тихоновку, бьют ВСУ у Тарутино, Сырский зажат в Константиновке, Зеленский просит переговоры до зимы
Новости СВО 2 июня: ВС РФ зачистили Тихоновку, бьют ВСУ у Тарутино, Сырский зажат в Константиновке, Зеленский просит переговоры до зимы

Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России провела комбинированную атаку по ряду регионов Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань», а также ракетами «Искандер» и «Циркон». К примеру, в Сумской области было зафиксировано около 20 взрывов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © ГСЧС Украины

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar