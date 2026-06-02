В Киеве после прилётов частично перекрыли движение

В Киеве после российских ударов частично ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в городской полиции.

Перекрытия ввели сразу на нескольких участках, в основном, на правом берегу. В список попали улицы Карпатской Сечи, Набережно-Крещатицкая, Верховинная, Гарета Джонса, Дегтярёвская и Зоологическая, а также Ахтырский переулок.

В полиции уточнили, что ограничения действуют на отдельных отрезках между ближайшими перекрёстками. Водителей просят учитывать изменения маршрутов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России провела комбинированную атаку по ряду регионов Украины. Удары наносились беспилотниками «Герань», а также ракетами «Искандер» и «Циркон». К примеру, в Сумской области было зафиксировано около 20 взрывов.