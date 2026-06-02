Владимир Зеленский и его западные союзники лишь продлевают страдания жителей Украины, но рассчитывать на какую-то победу им не приходится. Об этом заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис у себя в соцсети Х, комментируя удар по Киеву.

По мнению Дэвиса, Киев и его партнёры годами игнорируют то, что конфликт невозможно решить военным путём. Он считает, что дальнейшие поставки оружия не приведут к завершению боевых действий, а только затянут кризис.

«Вместо того чтобы признать, что эту войну невозможно выиграть военным путём, Зеленский и все его западные покровители год за годом продолжают игнорировать эту реальность, обрекая Украину на такие страдания», — указал военный.

В ряде регионов Украины сообщили о взрывах на фоне комбинированной атаки ВС РФ. По данным местных СМИ, сильнее всего удары ощущались в Киеве, где фиксировали перебои со светом и водой. Также взрывы произошли в Сумской области, Харькове, Запорожье, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Сообщается о поражении промышленных, энергетических объектов и складов, последствия уточняются.