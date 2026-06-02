2 июня, 12:12

Минобороны: Удары по ОПК Украины нанесены в ответ на теракт в Старобельске

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по украинским предприятиям оборонного комплекса и военным аэродромам. В Минобороны РФ заявили, что атака стала ответом на теракт в Старобельске (ЛНР).

В ведомстве уточнили, что поражены также объекты, задействованные для нужд ВСУ. Речь идёт о топливной и транспортной инфраструктуре противника.

Для атаки применили высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Помимо стандартных средств, использовались гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

В сводке подчёркивается, что удары носили именно массированный характер. Целями были исключительно военные и обеспечивающие их работу промышленные объекты.

Напомним, в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по педколледжу в Старобельске: погиб 21 человек, десятки ранены. В Москве инцидент квалифицировали как теракт, отметив, что дроны имели западное происхождение, а Киеву помогали страны НАТО. СК РФ возбудил уголовное дело, в ООН потребовали независимого расследования. Владимир Путин назвал атаку кровавым преступлением и поручил Минобороны подготовить ответ. Спустя сутки, в ночь на 24 мая, ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам, включая пуск новой ракеты «Орешник».

Никита Никонов
