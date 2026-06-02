Ответ за террористический акт в Старобельске, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 студент, настиг предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области. Там выпускали комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

«В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр», — говорится в сообщении МО РФ.

Эта фирма оказалась замешана в скандал. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы с Fire Point. Компанию бывший комик презентовал иностранным инвесторам в качестве образца украинского технологического стартапа.