Кара за Старобельск настигла создателя дронов Fire Point с «плёнок Миндича»
Обложка © Минобороны РФ
Ответ за террористический акт в Старобельске, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 студент, настиг предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области. Там выпускали комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, сообщили в Минобороны РФ.
«В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр», — говорится в сообщении МО РФ.
Эта фирма оказалась замешана в скандал. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жена главаря киевского режима фигурирует на аудиозаписях, сделанных в квартире бизнесмена Тимура Миндича, где обсуждались коррупционные схемы с Fire Point. Компанию бывший комик презентовал иностранным инвесторам в качестве образца украинского технологического стартапа.
В Минобороны уточнили, что вместе с предприятием был поражён и логистический центр. Удары возмездия пришлись также по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». Во время ударов в ход пошли беспилотники «Герань», ракеты «Искандер», «Циркон» и Х-101, а также «Калибры» из Каспийского моря. Владимир Зеленский сразу пожаловался Западу на масштаб прилётов и стал клянчить ракеты для систем ПВО Patriot. Сама противовоздушная оборона страны превратилось в решето и не отражает удары ВС РФ.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.