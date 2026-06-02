Красный рассвет для «Мотор Сич»: Минобороны назвало цели удара с моря и земли по Украине

Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на удар БПЛА по колледжу в Старобельске и настигла в том числе цеха машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич».

Согласно докладу Минобороны, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники.

В Киеве поражены 10 предприятий, выпускавших продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА. Среди них названы объединение «Абрис ПТ», «Специальное КБ «Спектр»», АО «Завод Маяк» и государственная компания «УкрСпецэкспорт». Также сообщается о поражении трёх территориальных центров комплектования ВСУ.

В Запорожье, согласно отчёту Минобороны, удары пришлись по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области заявлено о поражении предприятия Fire Point, выпускавшего комплектующие для дальнобойных БПЛА и ракетного вооружения, а также логистического центра.

Кроме того, ведомство сообщило об ударах по объектам ОПК и топливно-энергетического комплекса в Харьковской области, по «Шосткинскому казённому заводу «Звезда»» в Сумской области, предприятиям военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях, а также по инфраструктуре шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.