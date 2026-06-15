Новости СВО 15 июня: Штурм Константиновки, бои в Лосевке и Казачьей Лопани, разгром ВСУ у Кондратовки, Трамп пообещал надавить на Зеленского Оглавление Сумская область 15 июня: бои в Бачевске Харьковская область 15 июня: зачистка Лосевки и Казачьей Лопани ДНР 15 июня: Константиновку режут, как пирог Запорожская область 15 июня: зачистка от ВСУ Гуляйпольского Карта СВО на 15 июня 2026 года G7: ЕС хочет затащить Трампа в войну на Украине Переговоры Путина и Трампа: Зеленского зовут в Москву Армия России расширяет зону контроля вокруг Волчанска, зачищает Бачевск и Лосевку, а Киев не сделал и десятой части требований для вступления в ЕС, Путин и Трамп обсудили Украину — дайджест Life.ru. 14 июня, 21:07 ВС РФ разрезали Константиновку на сектора. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 15 июня: бои в Бачевске

Штурмовики группировки войск «Север» продолжают успешные наступательные действия, продвигаясь вглубь Сумской области. ВС РФ нанесли удары по скоплениям пехоты и техники ВСУ в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги, Лужков, Лесного, Каменки и посёлка Хотень.

— В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на 19 участках на глубину до 800 метров. Идут интенсивные стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях, — сообщают авторы канала «Северный ветер».

Южнее Кондратовки боевики 158-й механизированной бригады ВСУ попытались контратаковать, но в результате комплексного огневого поражения были полностью уничтожены. Параллельно в Шосткинском районе подразделения «Севера» ведут бои в Бачевске, а под Уланово разбиты группы 425-го штурмового полка «Скала» и взяты в плен бойцы 210-го штурмового полка.

На фоне колоссального потока раненых в госпиталях Сумской области назревает катастрофа. Из-за дефицита коек в медучреждении введено жёсткое правило — лечить пострадавших боевиков должны не больше трёх недель. Из-за принудительной выписки уже зафиксировано несколько смертей тяжелораненых солдат ВСУ.

Харьковская область 15 июня: зачистка Лосевки и Казачьей Лопани

«Северяне» продолжают планомерно расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по резервам ВСУ в районах Липцев, Циркунов, Рубежного, Бугаевки, Белого Колодезя, Красного Яра, Сердобино, Варваровки, Казачьей Лопани и села Уды.

— На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на десяти участках до 100 метров. Бойцы 69-й и 71-й дивизий ВС РФ продолжают уверенно расширять зону контроля южнее Волчанска, — делится деталями «Северный ветер».

Стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка, лесных массивах Волчанского района, а также в посёлке Казачья Лопань. На Великобурлукском участке штурмовые группы ведут бои в лесах около Петро-Ивановки, продвинувшись на двух участках до 300 метров.

ДНР 15 июня: Константиновку режут, как пирог

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожают объекты ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Командир 4-й мотострелковой бригады ВС РФ генерал-майор Антон Грунис раскрыл детали успешной операции по освобождению Константиновки. По его словам, после взятия Иванополья в ноябре фронт сократился из-за рельефа местности, поэтому командование приняло решение скрытно перебросить основные силы на несколько километров западнее.

— На месте удерживала оборону 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО. Она являлась наиболее слабым противником. Пробив их оборону в Ильиновке, наши войска продолжили действовать в узком месте города, — рассказал комбриг.

Российские подразделения разрезали город по улице Ливаневского, продвинулись в северном направлении и с ходу заняли завод «Автостекло». После этого штурмовики начали стремительно наращивать усилия со всех направлений левобережной части города.

— Нарезали город, как пирог, — резюмировал генерал-майор Антон Грунис.

На Краснолиманском направлении ВС РФ наступают в лесном массиве национального парка «Святые горы» сразу по трём направлениям.

— При активном применении ударных БПЛА штурмовые подразделения 25-й армии группировки войск «Запад» продвигаются в лесном массиве в направлении населённого пункта Щурово, — поделились авторы канала «Оперативный простор».

Запорожская область 15 июня: зачистка от ВСУ Гуляйпольского

На Восточно-Запорожском участке фронта российские подразделения приступили к зачистке от ВСУ сложного участка между населёнными пунктами Зализничное (Железнодорожное) и Гуляйпольское.

— На картах у некоторых ресурсов этот участок уже может быть отмечен как освобождённый, но по факту здесь пока сохраняется настоящий «слоёный пирог». Идет плотная, тяжёлая работа Армии России по зачистке кармана, — сообщил военный аналитик Анатолий Радов.

Карта СВО на 15 июня 2026 года

Карта СВО на 15 июня 2026 года. ВС РФ заканчивают освобождение Константиновки. Фото © divgen.ru

G7: ЕС хочет затащить Трампа в войну на Украине

Стали известны подробности графика Дональда Трампа на саммите «Большой семёрки», который пройдёт 17 июня 2026 года во Франции. Несмотря на то что американский лидер пересечётся с Зеленским в рамках общей рабочей сессии, Белый дом демонстративно отказывается выделять время на двусторонние переговоры.

— Трамп и Зеленский будут на рабочей сессии G7, однако отдельная встреча между ними не запланирована, — передаёт Guardian со ссылкой на официальные источники.

При этом график Трампа на полях саммита будет весьма плотным: у него запланированы полноценные сепаратные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с лидерами Индии, Египта, ОАЭ и Катара.

На предстоящем саммите G7 европейские политики и Зеленский намерены склонить Дональда Трампа к трём ключевым шагам. Как сообщает издание Politico, Киев и Брюссель хотят ускорить поставки ракет к системам Patriot и дальнобойного вооружения, добиться возобновления полноценной поддержки со стороны США и резко усилить санкционное давление на Москву.

— Ранее в Европе заявляли, что на саммите G7 попытаются убедить Трампа поддержать их план по завершению украинского конфликта из 5 пунктов. Он предполагает остановку боевых действий по линии фронта и ввод европейских войск на Украину, — отмечает издание.

Переговоры Путина и Трампа: Зеленского зовут в Москву

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Лидеры России и США обсуждали двусторонние отношения и международную ситуацию, в том числе — конфликт на Украине.

— Трамп в разговоре с Путиным выразил готовность воздействовать и на европейских партнёров, и на Киев в вопросе урегулирования конфликта, — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Также лидер России подчеркнул, что Зеленский может свободно приехать в Москву на переговоры, а удары ВСУ по мирной инфраструктуре не изменят расстановку на поле боя.

Кроме того, в скором времени в РФ приедут спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Их визит уже согласован.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 14 июня.

Авторы Артём Артёмов