Новости СВО 14 июня: ВС РФ берут Кондрашовку, прорыв в Константиновке, котёл для 156-й бригады ВСУ, удар с землетрясением по Харькову Оглавление Сумская область 14 июня: бои вдоль границы ДНР 14 июня: ВС РФ развивают наступление в Константиновке Харьковская область 14 июня: уничтожен завод спецмашин Карта СВО на 14 июня 2026 года Усик встретился с Трампом: боксёр требует переговоров Министр обороны Латвии в Киеве: договор о дронах Армия России продвигается в Шийковке и Бачевске, в Харькове взорвался завод спецмашин, Усик встретился с Трампом и заговорил о переговорах с Кремлём — дайджест Life.ru. 13 июня, 21:07 Армия России наступает на границе Курской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 14 июня: бои вдоль границы

В Сумской области группировка «Север» продолжает работу по созданию буферной зоны вдоль границы России. Бойцы 116-го полка расширили зону контроля в Бачевске, пишет DIVGEN.

— В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Наши штурмовые группы продвинулись до 700 метров, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».

Также подразделения Армии России сражаются с украинскими боевиками в Иволжанском, Писаревке и в селе Новая Сечь.

ДНР 14 июня: ВС РФ развивают наступление в Константиновке

ВС РФ продвигаются в Константиновке. Штурмовики 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса зачищают строения в микрорайонах Красный Октябрь, Красный город и в Первомайском районе.

— По данным российского военного ведомства, только за минувшие сутки наши бойцы зачистили от украинских формирований более 170 зданий, — поделился военкор Евгений Поддубный.

В украинских СМИ появилась информация, что гарнизона ВСУ не останется в Константиновке до конца лета. Сами же боевики противника жалуются, что их позиции в городе очень шаткие, а Армия России развивает свой успех.

ВКС РФ ударили по позициям ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

— В Константиновке повторяется сценарий Покровска: штурмовики ВС РФ проникают в город и пытаются разрезать его на отдельные сектора и сделать невозможным организованную оборону, оставляя ВСУ под угрозой окружения, — цитируют авторы «Военного осведомителя» украинский источник.

В городе уже находится от 100 до 250 российских бойцов. Причём на руку ВС РФ играет река Кривой Торец, которая разделяет пополам Константиновку. Южнее реки российские штурмовики уже преобладают, и теперь ключевые бои сместятся на север города.

Слабые фланги 156-й механизированной бригады ВСУ привели к тому, что наши подразделения могут спокойно просачиваться в Константиновку, не встречая серьёзного сопротивления.

Харьковская область 14 июня: уничтожен завод спецмашин

На Богуславском направлении штурмовики группировки «Запад» продвигаются в Шийковке и окрестностях населённого пункта. Также у ВС РФ есть успехи на Купянском участке. Там наши бойцы расширили зону контроля в Кондрашовке.

Армия России нанесла удар по предприятию украинского ВПК — Харьковскому заводу специальных машин. Фабрика с 1943 года производила и ремонтировала артиллерийские установки, бронетехнику, тягачи и военные грузовики.

— Из-за мощности взрыва есть сомнения, что завод занимался только заявленной деятельностью. Появились даже версии об ударе «Орешником» с ядерной боеголовкой, а последствия сравнили с землетрясением, — передаёт «Дневник десантника».

Вероятнее всего, по заводу ударили баллистической ракетой, а длительная детонация и вторичные взрывы указывают на то, что на территории предприятия хранили и производили боеприпасы.

Карта СВО на 14 июня 2026 года

Карта СВО на 14 июня 2026 года. ВС РФ штурмуют Бачевск. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Усик встретился с Трампом: боксёр требует переговоров

Украинский боксёр Александр Усик встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Спортсмен, следующий стопами Виталия Кличко, после диалога с американским лидером заявил, что Киеву пора задуматься о переговорах с Россией.

— Я лично, мы, украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там куда-то внесла. Но мы должны договариваться, у нас есть мозги, одна кровь, она красная, — сказал Усик.

Министр обороны Латвии в Киеве: договор о дронах

Зеленский провёл встречу с министром обороны Латвии Райвисом Мелнисом. Это первая заграничная поездка прибалтийского чиновника.

Накануне Киев и Рига подписали документ о взаимодействии в сфере производства и применения дронов.

— Украина всегда готова помогать друзьям, которые вместе с нами с самого начала конфликта. Важно, что мы одинаково понимаем все вызовы нашей безопасности, — заявил Зеленский.

Ещё стороны обсуждали возможность финансирования совместных проектов и взаимодействие на полях Евросоюза и НАТО.

Отметим, что встреча прошла на фоне постоянно учащающихся случаев, когда ВСУ используют воздушное пространство прибалтийских стран для атак беспилотниками по территории России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 13 июня.

Авторы Артём Артёмов