Новости СВО 13 июня: ВС РФ освободили Приют, штурмуют Бачевск и Петро-Ивановку, Путин анонсировал наш Starlink для дронов и новые удары Оглавление Сумская область 13 июня: штурм Бачевска и Михайловки ДНР 13 июня: Приют под контролем России Харьковская область 13 июня: рывок к Петро-Ивановке Карта СВО на 13 июня 2026 года Путин: новые удары по инфраструктуре Украины и аналог Starlink Кризис ВСУ: Киев выпрашивает ещё 20 миллиардов Армия России зашла в Мирное и Васильевку, подготовлен плацдарм для наступления на Дружковку, Украина требует деньги на дроны, а 5-я бригада нацгвардии бежит, минируя тела своих солдат под Харьковом, — дайджест Life.ru. 12 июня, 21:07 Армия России берёт под контроль сёла у Дружковки. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 13 июня: штурм Бачевска и Михайловки

Бойцы группировки «Север» продолжают вести бои в Бачевске и на территории вокруг населённого пункта. Также ВС РФ штурмуют Иволжанское, Писаревку и Новую Сечь.

— На фоне массовых потерь в живой силе и технике 50-й артиллерийской бригады ВСУ украинское командование перебрасывает в Сумскую область расчёты самоходных орудий и гаубиц медийной 118-й механизированной бригады ВСУ из Запорожья, — сообщают авторы канала «Северный ветер».

В Краснопольском районе области «северяне» приближаются к селу Михайловка. На этом направлении Армия России ведёт бои с противником в лесах вокруг населённого пункта, а также вдоль железной дороги.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 13 июня: Приют под контролем России

Подразделение группировки «Центр» освободили посёлок Приют в Краматорском районе. Небольшой населённый пункт, до конфликта там жило около 40 человек, находится на трассе между Родинским и Дружковкой. До последней от Приюта примерно 10 километров.

— Группировка «Центр» заходит на линию Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск с запада, пытаясь выйти на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе с тыла. Рискнём предположить, что бои за Дружковку начнутся сразу после завершения боёв за Константиновку, — пишет военкор Александр Коц.

На Покровском направлении ВС РФ продвигаются к Мирному. Закрепившись в соседней Новоалександровке, наши штурмовики смогли зацепиться за окраины Мирного.

— Также личный состав ВС РФ закрепился в Васильевке, что способствует дальнейшему продвижению к границам ДНР. Однако работы ещё очень и очень много, — сообщает «Архангел спецназа».

Харьковская область 13 июня: рывок к Петро-Ивановке

На Великобурлукском участке фронта в Харьковской области ВС РФ сражаются с украинскими боевиками в лесах вокруг Петро-Ивановки. Также штурмовики наступают в районе крупного логистического центра ВСУ — посёлка Казачья Лопань.

— Боевая группа из состава 5-й отдельной бригады нацгвардии Украины сбежала со своих позиций восточнее Петро-Ивановки, заминировав останки собственных сослуживцев, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

В окрестностях села Андреевка операторы беспилотников ВС РФ уничтожили автомобильный мост через реку Нитрус. Для этого бойцы использовали 43 FPV-дронов, методично направляя их по опорам конструкции.

Карта СВО на 13 июня 2026 года

Карта СВО на 13 июня 2026 года. ВС РФ освобождает Константиновку. Фото © Telegram / divgen

Путин: новые удары по инфраструктуре Украины и аналог Starlink

В России идёт активная работа по созданию собственной группировки спутников для управления дронами. Система ничем не будет уступать американскому Starlink, заявил Владимир Путин.

— В 2023 году первые спутники, которые способны решать подобную задачу, уже появились в космосе. В 2024-м и 2025-м эта работа продолжалась. У нас есть структура, которая успешно над этим работает, и мы наращиваем группировку, — подчеркнул президент России.

Путин заверил, что ВС РФ продолжат наращивать удары по инфраструктуре противника и ни у кого не получится добиться стратегического поражения России.

Кризис ВСУ: Киев выпрашивает ещё 20 миллиардов

Киеву недостаточно кредита в 90 миллиардов от Европы. Украинские чиновники посчитали, что им ещё не хватает примерно 20 миллиардов долларов. Деньги хотят потратить на оружие, иначе будет «катастрофа».

— Окно возможностей скоро закроется. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс положить конец этой войне путём настоящих переговоров. А если Россия создаст собственные дроны средней дальности, это станет для нас катастрофой, — пишет Politico со ссылкой на украинского чиновника.

Просьбу о дополнительных деньгах Киев озвучит 18 июня. Предполагается, что с каждого союзника соберут от двух до шести миллиардов долларов.

Пока же на Украине не хватает денег, чтобы обеспечить уже действующую армию. Дефицит финансирования ВСУ достиг 150 млрд гривен.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 12 июня.

Авторы Артём Артёмов