Новости СВО 12 июня: Освобождены Охримовка и плацдарм в Роскошном, зачистка Константиновки, Европа набивается к Москве в посредники Оглавление Сумская область 12 июня: ТОС сожгла 119-ю бригаду ТрО Харьковская область 12 июня: взята Охримовка ДНР 12 июня: освобождение Роскошного и штурм Константиновки Карта СВО на 12 июня 2026 года ЕС хочет стать посредником в мирных переговорах Армия России освободила сёла Харьковской области и ДНР, Зеленский встал на сторону экстремистов, послы Европы просят пустить их на переговоры Москвы и Киева — дайджест Life.ru. 11 июня, 21:07 Армия России добивает ВСУ в Константиновке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 12 июня: ТОС сожгла 119-ю бригаду ТрО

Группировка «Север» уничтожает противника в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи. В Бачевске бои идут внутри села. Населённый пункт находится вблизи Курской области. ВС РФ наступают к Краснополью. В районе этого посёлка после удара тяжёлых огнемётных систем потери понесла 119-я бригада Территориальной обороны.

— На фоне массовых потерь механизированных и штурмовых подразделений в Сумской области командование ВСУ вынуждено доукомплектовывать боевые группы военнослужащими 204-й бригады тактической авиации, — сообщили в «Севере».

Суточные потери ВСУ в Сумской области — больше 150 человек. Уничтожены бронемашина «Козак», пикапы, грузовики, миномёты, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 12 июня: взята Охримовка

Армия России выбила противника из Охримовки. В боях за этот населённый пункт 159-я бригада ВСУ потеряла с 1 декабря 2025 года как минимум 423 человека. Все они числятся без вести пропавшими.

— Освобождение села Охримовка существенно расширяет полосу безопасности на данном участке фронта. Этот населённый пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района после освобождения «северянами» райцентра, — заявили в группировке «Север».

ВС РФ освободили Охримовку. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 12 июня: освобождение Роскошного и штурм Константиновки

ВС РФ освободили Роскошное. Населённый пункт находится вблизи Константиновки и села Долгая Балка.

— Освобождение последнего позволит обезопасить фланг группировки, наступающей на Константиновку с восточного и юго-восточного направлений. Кроме того, при движении на север можно выйти на Николайполье. От этого населенника — около 6 километров до села Осыково на трассе Н20. А оттуда рукой подать до Алексеево-Дружковки и Дружковки, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Армия России зачищает Константиновку. В Министерстве обороны сообщили, что «Южная» группировка войск полностью контролирует восточную часть города. Идёт продвижение в микрорайоне Новосёловка.

— В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведётся уничтожение окружённых подразделений противника, — говорится в заявлении МО РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в освобождённых частях города проводится поиск и уничтожение разрозненных групп украинских вооружённых формирований.

Карта СВО на 12 июня 2026 года

Карта СВО на 12 июня 2026 года. Роскошное — под контролем России. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

ЕС хочет стать посредником в мирных переговорах

По итогам встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве послы Великобритании, Франции и Германии выступили с совместным заявлением, в котором сошлись во мнении, что Россия и Украина должны начать прямые переговоры. При этом посредниками между двумя государствами могут стать США и европейские страны. На желание выбить себе место за столом переговоров отреагировала представитель МИД Мария Захарова.

— Две недели назад, 28 мая этого года, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила следующее: «Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности», — напомнила Захарова.

Дипломат отметила, что Европа делает вид, что хочет мира, а на самом деле проводит милитаризацию Украины и самой Европы.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 11 июня.

Авторы Даниил Черных