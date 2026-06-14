Российские подразделения ведут ожесточённые бои непосредственно в центре Константиновки. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от исхода этих столкновений зависит дальнейшее продвижение к краматорско-славянской агломерации.

По словам руководителя региона, боевые действия разворачиваются в районе Горсовета, железнодорожной станции «Дмитриевка» и промышленной зоны. Штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, а также заканчивают зачистку Первомайского района.

Одновременно с этим на Константиновском направлении российские силы освободили населённый пункт Химик, известный также как Молочарка, и село Роскошное. С взятием этих позиций подразделения Южной группировки войск усилили охват города с флангов и обеспечили контроль над трассой Дружковка — Константиновка.

Именно эта дорога служит главным путём снабжения вражеского гарнизона. Пушилин подчеркнул, что освобождение двух населённых пунктов открывает возможность окончательно срезать «карман» в районе Стенок и оттеснить формирования ВСУ к Ижевке и Алексеево-Дружковке.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Армия России продолжает уничтожать силы ВСУ, заблокированные в юго-западной части Константиновки в ДНР. Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активное наступление и продолжают ликвидировать окружённые украинские формирования на этом участке.