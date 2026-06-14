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Регион
14 июня, 09:55

Штурмовые группы ВС РФ уничтожают заблокированные силы ВСУ в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российская армия продолжает уничтожать силы ВСУ, которые заблокированы в юго-западной части города Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активное наступление и продолжают ликвидировать окружённые украинские формирования на этом участке.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города», — говорится в сообщении.

Новости СВО 14 июня: ВС РФ берут Кондрашовку, прорыв в Константиновке, котёл для 156-й бригады ВСУ, удар с землетрясением по Харькову
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Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия за сутки зачистила от присутствия ВСУ 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. В этот день в населённом пункте погибли 40 украинских военнослужащих.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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