Российская армия продолжает уничтожать силы ВСУ, которые заблокированы в юго-западной части города Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активное наступление и продолжают ликвидировать окружённые украинские формирования на этом участке.

«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия за сутки зачистила от присутствия ВСУ 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. В этот день в населённом пункте погибли 40 украинских военнослужащих.