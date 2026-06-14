Штурмовые группы ВС РФ уничтожают заблокированные силы ВСУ в Константиновке
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Российская армия продолжает уничтожать силы ВСУ, которые заблокированы в юго-западной части города Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активное наступление и продолжают ликвидировать окружённые украинские формирования на этом участке.
«В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия за сутки зачистила от присутствия ВСУ 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики. В этот день в населённом пункте погибли 40 украинских военнослужащих.
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