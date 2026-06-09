Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми в Краматорске и Славянске

В отдельных районах Краматорска и Славянска объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о подконтрольной ВСУ части ДНР. О расширении зоны вывоза сообщили в подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации.

«Расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми... Речь идёт об отдельных улицах городов Славянск, Краматорск и поселке Беленькое, а также обо всей территории села Приволье и посёлке Малотарановка», — говорится в сообщении.

В конце 2025 года Минразвития общин и территорий Украины заявляло, что с июня из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек. Людей вывозили из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Славянско-Краматорская агломерация считается одним из ключевых укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Через эти города проходят важные железнодорожные и автомобильные маршруты, по которым снабжается группировка ВСУ.