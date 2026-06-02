В Харьковской области начали эвакуацию из семи населённых пунктов

Власти Харьковской области Украины объявили о расширении зоны обязательной эвакуации. Решение затронуло семь населённых пунктов Богодуховского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, эвакуации подлежат жители посёлка Золочев, а также сёл Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло и Морозова Долина. Всего меры затрагивают более семи тысяч человек.

Местные власти регулярно объявляют об эвакуации в ряде районов Харьковской области на фоне приближения линии фронта и ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось, что в Богодухове Харьковской области на фоне участившихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация местных жителей. Выезд носит стихийный характер. Люди уезжают без чёткой координации.