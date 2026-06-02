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2 июня, 20:56

В Харьковской области начали эвакуацию из семи населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Власти Харьковской области Украины объявили о расширении зоны обязательной эвакуации. Решение затронуло семь населённых пунктов Богодуховского района, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, эвакуации подлежат жители посёлка Золочев, а также сёл Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло и Морозова Долина. Всего меры затрагивают более семи тысяч человек.

Местные власти регулярно объявляют об эвакуации в ряде районов Харьковской области на фоне приближения линии фронта и ухудшения ситуации с безопасностью.

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Ранее сообщалось, что в Богодухове Харьковской области на фоне участившихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация местных жителей. Выезд носит стихийный характер. Люди уезжают без чёткой координации.

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Артём Гапоненко
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