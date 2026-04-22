В харьковском Богодухове началась массовая бессистемная эвакуация
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
В Богодухове Харьковской области на фоне участившихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация местных жителей, пишет «Страна.ua».
Сообщается, что выезд носит стихийный характер. Люди уезжают без чёткой координации, что усиливает напряжение. По данным журналистов, удары по территории происходят практически круглосуточно.
А в конце марта власти Украины объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного Киеву Славянска в ДНР. Напомним, что наши войска в 12 км от этого города.
