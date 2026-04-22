В харьковском Богодухове началась массовая бессистемная эвакуация

В Богодухове Харьковской области на фоне участившихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация местных жителей, пишет «Страна.ua».

Сообщается, что выезд носит стихийный характер. Люди уезжают без чёткой координации, что усиливает напряжение. По данным журналистов, удары по территории происходят практически круглосуточно.