Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn
Власти Украины объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного Киеву Славянска в ДНР. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации города Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.
«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — написал он.
Чиновник опубликовал перечень из 38 улиц города. Эвакуацию проведут именно с этих территорий. Большинство улиц находятся на востоке и северо-востоке Славянска.
Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения мэру Донецка Алексею Кулемзину, бывшему министру образования ДНР Михаилу Кушакову и директору местного интерната. Их подозревают в «депортации» детей в Россию в феврале 2022 года. Киев расценивает эвакуацию 213 несовершеннолетних из зоны боевых действий в безопасные регионы как «нарушение законов и обычаев войны».
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.