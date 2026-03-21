Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске

Власти Украины объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного Киеву Славянска в ДНР. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации города Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — написал он.

Чиновник опубликовал перечень из 38 улиц города. Эвакуацию проведут именно с этих территорий. Большинство улиц находятся на востоке и северо-востоке Славянска.