На Украине мэру Донецка заочно предъявили обвинение из-за эвакуации детей

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения мэру Донецка Алексею Кулемзину, экс-министру образования ДНР Михаилу Кушакову и директору местного интерната. Их подозревают в «депортации» детей в Россию в феврале 2022 года, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Киев считает эвакуацию 213 несовершеннолетних из зоны боевых действий в безопасные регионы «нарушением законов и обычаев войны». Всем троим инкриминируют соответствующую статью.

В МИД России обвинения в «депортации» называют голословными и ложными. При этом на Украине действует закон, допускающий принудительную эвакуацию детей без согласия родителей из районов возможных боевых действий.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинского подразделения «Белый ангел» проводят принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки, разлучая их с семьями. Если родители отказываются отдавать детей, их вывозят насильно. При этом дальнейшая судьба несовершеннолетних остаётся неизвестной.