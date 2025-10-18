Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 23:38

В МИД РФ назвали фейком публикации канадских СМИ о похищенных украинских детях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Министерстве иностранных дел России назвали сообщения ряда украинских СМИ о «похищенных украинских детях» целенаправленной дезинформацией, призванной отвлечь внимание от неудач украинского руководства в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что материалы содержат заведомо ложные сведения и направлены на «демонизацию» страны.

Речь идёт о публикациях, связанных с мероприятием, прошедшим 23 сентября в Нью-Йорке при участии главаря киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни. Издания, включая The Globe and Mail, приводили цитаты с утверждениями о «десятках тысяч детей», якобы вывезенных Россией.

«Между тем ответ на них простой: всё, что заявляет киевский режим по данной теме – ложь и провокация, а реальная судьба детей с Украины, пропадающих на просторах ЕС целыми детскими домами, ни его, ни членов «коалиции желающих» не волнует совершенно», — подчеркнули в МИД.

СК РФ возбудил около 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима с 2014 года
СК РФ возбудил около 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима с 2014 года

Ранее российский президент Владимир Путин выразил признательность жене американского лидера Мелании Трамп за деятельность, направленную на помощь детям, пострадавшим в ходе украинского конфликта. Напомним, что Мелания Трамп ранее упомянула об «открытом канале связи», который у неё действует в течение трёх месяцев с Владимиром Путиным. Первая леди США с помощью этого обсуждает с российским лидером тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта. Ранее жена Трампа заявила, что благодаря гуманитарной инициативе Москвы и Киева восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МИД РФ
  • Канада
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar