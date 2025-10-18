В МИД РФ назвали фейком публикации канадских СМИ о похищенных украинских детях
В Министерстве иностранных дел России назвали сообщения ряда украинских СМИ о «похищенных украинских детях» целенаправленной дезинформацией, призванной отвлечь внимание от неудач украинского руководства в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что материалы содержат заведомо ложные сведения и направлены на «демонизацию» страны.
Речь идёт о публикациях, связанных с мероприятием, прошедшим 23 сентября в Нью-Йорке при участии главаря киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни. Издания, включая The Globe and Mail, приводили цитаты с утверждениями о «десятках тысяч детей», якобы вывезенных Россией.
«Между тем ответ на них простой: всё, что заявляет киевский режим по данной теме – ложь и провокация, а реальная судьба детей с Украины, пропадающих на просторах ЕС целыми детскими домами, ни его, ни членов «коалиции желающих» не волнует совершенно», — подчеркнули в МИД.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил признательность жене американского лидера Мелании Трамп за деятельность, направленную на помощь детям, пострадавшим в ходе украинского конфликта. Напомним, что Мелания Трамп ранее упомянула об «открытом канале связи», который у неё действует в течение трёх месяцев с Владимиром Путиным. Первая леди США с помощью этого обсуждает с российским лидером тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта. Ранее жена Трампа заявила, что благодаря гуманитарной инициативе Москвы и Киева восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.
