Путин поблагодарил Меланию Трамп за работу по помощи детям
Владимир Путин и Мелания Трамп Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW
Президент России Владимир Путин выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за её деятельность, направленную на помощь детям, пострадавшим в ходе украинского конфликта. Данное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своей публикации на платформе Truth Social по итогам состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой.
«Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за её работу, касающуюся детей. Он выразил большую признательность и сказал, что это будет продолжено», — написал Трамп.
Напомним, что Мелания Трамп ранее упомянула об «открытом канале связи», который у неё действует в течение трёх месяцев с Владимиром Путиным. Первая леди США с помощью этого обсуждает с российским лидером тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта. Ранее жена Трампа заявила, что благодаря гуманитарной инициативе Москвы и Киева восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.