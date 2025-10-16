Путин поблагодарил Меланию Трамп за работу по помощи детям

Президент России Владимир Путин выразил признательность первой леди США Мелании Трамп за её деятельность, направленную на помощь детям, пострадавшим в ходе украинского конфликта. Данное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своей публикации на платформе Truth Social по итогам состоявшегося телефонного разговора с российским коллегой.

«Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за её работу, касающуюся детей. Он выразил большую признательность и сказал, что это будет продолжено», — написал Трамп.