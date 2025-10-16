Следственные органы Российской Федерации с 2014 года инициировали возбуждение почти 8,5 тысячи уголовных дел, связанных с преступными деяниями киевского режима. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

«С 2014 года следственными органами СК России возбуждено 8 411 дел о преступлениях киевского режима, в том числе в отношении украинских военнослужащих, представителей военно-политического руководства и силовых структур, членов радикальных объединений и иностранных наемников», — говорится в материале.

В ведомстве подчеркнули, что в сферу внимания следователей попадают действия широкого круга лиц, включая не только военнослужащих Вооружённых сил Украины, но и представителей высшего военно-политического руководства, сотрудников силовых ведомств, а также участников радикальных формирований и иностранных наёмников, принимающих участие в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что с 2014 года в результате преступлений киевского режима погибли более 7,2 тысячи мирных жителей, а общее число пострадавших превысило 27 тысяч человек. Среди погибших — 225 детей. В связи с этим было инициировано 8 167 уголовных дел. По итогам расследований вынесено 674 обвинительных приговора, а также заочно привлечены к ответственности 1 004 иностранных гражданина.