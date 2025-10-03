Названо число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года
СК РФ: Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от рук киевского режима с 2014
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata
С 2014 года в результате преступлений киевского режима пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из которых 7,2 тысячи человек погибли. В числе жертв — 225 детей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
За это время СК возбудил 8 167 уголовных дел, приговоры вынесены в 674 обвиняемым, заочно привлечены к ответственности 1 004 иностранных гражданина.
А накануне при атаке ВСУ погиб глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он был тяжело ранен во время налёта украинских беспилотников. Врачи не смогли спасти депутата, он скончался.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.