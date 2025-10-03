Названо число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года

С 2014 года в результате преступлений киевского режима пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из которых 7,2 тысячи человек погибли. В числе жертв — 225 детей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

За это время СК возбудил 8 167 уголовных дел, приговоры вынесены в 674 обвиняемым, заочно привлечены к ответственности 1 004 иностранных гражданина.

А накануне при атаке ВСУ погиб глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он был тяжело ранен во время налёта украинских беспилотников. Врачи не смогли спасти депутата, он скончался.