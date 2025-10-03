Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 08:03

Названо число пострадавших от преступлений Киева с 2014 года

СК РФ: Более 27 тысяч мирных жителей пострадали от рук киевского режима с 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

С 2014 года в результате преступлений киевского режима пострадали более 27 тысяч мирных жителей, из которых 7,2 тысячи человек погибли. В числе жертв — 225 детей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

За это время СК возбудил 8 167 уголовных дел, приговоры вынесены в 674 обвиняемым, заочно привлечены к ответственности 1 004 иностранных гражданина.

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала 28-летняя девушка
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала 28-летняя девушка

А накануне при атаке ВСУ погиб глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он был тяжело ранен во время налёта украинских беспилотников. Врачи не смогли спасти депутата, он скончался.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • СК РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar