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Опубликовано 21 января, 16:24

Украинский «Белый ангел» насильно вывозит детей из Дружковки и Краматорска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Сотрудники подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины силой эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки в ДНР, разлучая семьи. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Белый ангел» сейчас активно ведёт принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

Шарий заявил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева на следующей неделе
Шарий заявил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева на следующей неделе

Life.ru уже писал в начале января, что власти Украины приняли решение о принудительном вывозе мирных жителей с территорий, приближённых к линии боевых действий. Вице-премьер Незалежной по вопросам восстановления Алексей Кулеба сообщил, что эвакуации подлежат более трёх тысяч детей из 40 населённых пунктов Днепропетровской области, а также 651 ребёнок из четырёх сёл Запорожской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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