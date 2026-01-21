Сотрудники подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины силой эвакуируют детей из Краматорска и Дружковки в ДНР, разлучая семьи. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Белый ангел» сейчас активно ведёт принудительную эвакуацию детей из Краматорска и Дружковки. В случае отказа родителей детей вывозят насильно, их дальнейшая судьба неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

Life.ru уже писал в начале января, что власти Украины приняли решение о принудительном вывозе мирных жителей с территорий, приближённых к линии боевых действий. Вице-премьер Незалежной по вопросам восстановления Алексей Кулеба сообщил, что эвакуации подлежат более трёх тысяч детей из 40 населённых пунктов Днепропетровской области, а также 651 ребёнок из четырёх сёл Запорожской области.