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Опубликовано 21 января, 10:41

Шарий заявил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева на следующей неделе

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

На следующей неделе высокопоставленные чиновники могут начать вывозить свои семьи из Киева. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий, призвав киевлян быть повнимательнее к соседям.

«Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей», — написал Шарий у себя в соцсетях.

По его словам, уже вскоре семьи прокуроров, сотрудников Кабмина и ОП Украины начнут быстро вывозить родственников из города.

Блогер уверен, что все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдёт. Шарий также посоветовал любыми способами увозить из Киева детей и стариков, которые в ответственный момент самостоятельно убраться оттуда не смогут.

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Напомним, что более 75% территории Киева осталось без света. По данным Владимира Зеленского, электричества нет у миллиона жителей украинской столицы. Кроме того, вчера в городе случился транспортный коллапс.

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