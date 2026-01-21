Шарий заявил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева на следующей неделе
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr
На следующей неделе высокопоставленные чиновники могут начать вывозить свои семьи из Киева. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий, призвав киевлян быть повнимательнее к соседям.
«Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей», — написал Шарий у себя в соцсетях.
По его словам, уже вскоре семьи прокуроров, сотрудников Кабмина и ОП Украины начнут быстро вывозить родственников из города.
Блогер уверен, что все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдёт. Шарий также посоветовал любыми способами увозить из Киева детей и стариков, которые в ответственный момент самостоятельно убраться оттуда не смогут.
Напомним, что более 75% территории Киева осталось без света. По данным Владимира Зеленского, электричества нет у миллиона жителей украинской столицы. Кроме того, вчера в городе случился транспортный коллапс.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.