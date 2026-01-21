Шарий заявил, что чиновники начнут вывозить семьи из Киева на следующей неделе

На следующей неделе высокопоставленные чиновники могут начать вывозить свои семьи из Киева. Об этом заявил украинский журналист Анатолий Шарий, призвав киевлян быть повнимательнее к соседям.

«Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей», — написал Шарий у себя в соцсетях.

По его словам, уже вскоре семьи прокуроров, сотрудников Кабмина и ОП Украины начнут быстро вывозить родственников из города.

Блогер уверен, что все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдёт. Шарий также посоветовал любыми способами увозить из Киева детей и стариков, которые в ответственный момент самостоятельно убраться оттуда не смогут.